حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور

في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، احتفل مصطفى عيسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق، بحفل زفاف نجله الدكتور محمود، بجامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية، على الدكتورة سامية، بجامعة كفر الشيخ، وذلك في حفل بهيج بنادي القوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ.



وحضر حفل الزفاف، الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور رضا صالح، والدكتور حسن يونس، نواب رئيس الجامعة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



وحرص الإعلامي الدكتور إيهاب الكومي، مقدم برنامج ملعب البلد على شاشة صدى البلد، على الحضور والمشاركة في تهنئة العروسين، وعدد كبير من رؤساء الأندية بمحافظة كفر الشيخ، من بينهم أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ الرياضي، والدكتور إبراهيم البطل، المحاضر، ومدرب حراس المرمى الشهير.



ويقدم "صدى البلد" خدمة التهاني لحفلات الزفاف مجانًا، مشاركةً منه فرحة العروسين وأسرتيهما بالزفاف، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة.

