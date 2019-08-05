ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:19 ص
حفل زفاف سعيد لـ
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ.. صور
محمود زيدان
في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، احتفل مصطفى عيسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق، بحفل زفاف نجله الدكتور محمود، بجامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية، على الدكتورة سامية، بجامعة كفر الشيخ، وذلك في حفل بهيج بنادي القوات المسلحة بمدينة كفر الشيخ.

وحضر حفل الزفاف، الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور رضا صالح، والدكتور حسن يونس، نواب رئيس الجامعة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وحرص الإعلامي الدكتور إيهاب الكومي، مقدم برنامج ملعب البلد على شاشة صدى البلد، على الحضور والمشاركة في تهنئة العروسين، وعدد كبير من رؤساء الأندية بمحافظة كفر الشيخ، من بينهم أشرف أبو حليمة، رئيس نادي كفر الشيخ الرياضي، والدكتور إبراهيم البطل، المحاضر، ومدرب حراس المرمى الشهير.

ويقدم "صدى البلد" خدمة التهاني لحفلات الزفاف مجانًا، مشاركةً منه فرحة العروسين وأسرتيهما بالزفاف، متمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة.
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور
حفل زفاف سعيد لـ محمود وسامية في كفر الشيخ .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة حب مصطفى ومنة تتوج في حفل زفاف عائلي.. صور

قصة يحيى ونسمة تتوج في حفل زفاف عائلي.. صور

سيف الدين يخطف قلب ندى في حفل خطوبة سعيد

ترشيحاتنا

انفجار معهد الاورام .. تركى ال الشيخ يوجه رسالة لأسر الضحايا

حريق معهد الاورام .. النيابة العامة تناظر جثث ضحايا الحادث

فاجعة تهز بريطانيا .. مراهق يلقي بطفل من الدور العاشر أمام أمه.. شاهد

السعودية تحذر الحجاج من حرارة الشمس

العشر الأوائل من ذي الحجة .. الإفتاء تحدد آخر موعد لإطلاق نية الصوم

حريق معهد الاورام .. الداخلية تكشف تفاصيل انفجار سيارة بالمنيل .. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد