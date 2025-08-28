"المجلس القومي للطفولة والأمومة" يكرم أوائل الثانوية العامة

كرمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أوائل الثانوية العامة بأقسامها المختلفة، بالتعاون والشراكة مع روتاري مصر، حيث تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين، ومنحهم هدايا عينية وشهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم العلمي، وذلك بمركز الطفل للحضارة والإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام فرحات محافظ روتاري مصر، والدكتورة هيام نظيف، نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة "الدكتور كرم ملاك، والدكتور نور أسامة، والسيد عمر حجازي" ، والدكتور محمد رجب ممثلاً عن معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سهام الجوهري رئيسة مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، والسيدة حنان موسى رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات بوزارة الثقافة.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن بالغ سعادتها وفخرها بهؤلاء الطلبة والطالبات المتميزين، قائلة: "يسعدني أن أقف بينكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة التي نحتفي فيها بتتويج رحلة حافلة بالجهد والمثابرة والاجتهاد. فهذه اللحظة ليست مجرد ختام لمرحلة دراسية، بل هي انطلاقة لمسار جديد يزخر بالمسؤوليات والتطلعات والفرص الواعدة. أبنائي وبناتي.. أنتم فخر مصر ونماذج مضيئة لأقرانكم. إن نجاحكم هو ثمرة إصراركم، وعطاء أسركم، وجهد معلميكم، وبرهان على أن العلم والعمل معًا هما السبيل لبناء مستقبل أفضل لكم ولوطننا العزيز."

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، المعني برعاية حقوق كل طفل في مصر، يرى في هؤلاء المتفوقين صورة مشرقة لجيل جديد قادر على تحقيق طموحات وطنه ورؤيته المستقبلية، جيل يجمع بين القيم والمعرفة، ويدرك أن التميز ليس مجرد امتياز شخصي، بل هو مسؤولية تجاه المجتمع والوطن.

وأوصت الطلاب بأن يجعلوا من تفوقهم العلمي منطلقًا للإبداع والعطاء في خدمة مصر، وأن يتحلوا دائمًا بالقيم التي تزين العلم: النزاهة، والإخلاص، والعزيمة الصادقة.

ووجهت "السنباطي" خالص الشكر والتقدير لأسر الطلبة والطالبات المتفوقين، التي أحاطتهم بالرعاية والدعم، ولمعلميهم الأفاضل الذين غرسوا فيهم بذور المعرفة.

كما تقدمت بالتحية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة معالي الوزير على الجهود المخلصة لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها.

واختتمت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة كلمتها بتقديم جزيل الشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الحدث، وفي مقدمتهم الدكتور حسام فرحات محافظ روتاري مصر، والدكتورة سهام الجوهري رئيسة مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، ولجمعية كاريتاس مصر، والأستاذ الدكتور كرم ملاك عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، متمنية لجميع الطلاب والطالبات دوام التفوق والنجاح في رحلتهم القادمة، وأن يظلوا زهورًا يانعة في بستان مصر، يثمرون علمًا وقيمًا وأملًا متجددًا.

ومن جانبه توجه الدكتور حسام فرحات محافظ روتاري مصر، بالشكر والتقدير إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا الحدث الهام والفعالية المتميزة لتكريم مجموعة من أبناء مصر المتفوقين والمبدعين، متمنياً للطلبة والطالبات مستقبلا باهرا لا يتوقفوا فيه عن السعي المستمر والدائم نحو التفوق ونحو تنمية مهاراتهم وقدراتهم، فمصر تحتاج إلى كل الطاقات البشرية المتميزة، قائلا لهم "لا تتوقفوا عن طلب العلم ابدا فمستقبل مصر بين ايديكم، فهذا النجاح والانجاز ليس وليد الصدفة فهو نتاج مرحلة كبيرة من الجهد والعمل والسعي فكل الشكر لكم ولاسركم الكريمة لدعمكم ولمعلميكم فهم الآلات والأدوات التي كانت دائما معكم لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سهام الجوهري رئيس جمعية مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، أن الطلاب الأوائل لم يتفوقوا فقط في الامتحانات بل تفوقوا في إثبات أن الإرادة المصرية قادرة على صنع المعجزات وأن شباب مصر هم أغلى ما نملك وهم وقود مستقبلنا الزاهر، وأن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، فوراء كل عقل متفتح أسرة آمنت به ودعمته، ووراء كل طالب مجتهد معلم بذل من وقته وجهده لينير له الدرب، موجهة للطلبة والطالبات الأوائل أسمى معاني التهنئة، لهم ولكل من وقف خلفهم حتى يحققوا هذا الإنجاز.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني الجمهوري، وبتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت الطالب حمزة هنداوي، وقد تخلل الحفل فقرات فنية غنائية لفريق كورال سلام بوزارة الثقافة بقيادة المايسترو وائل عوض ، كما حرصت الدكتورة سحر السنباطي على التقاط صور تذكارية مع الطلاب والطالبات المكرمين.