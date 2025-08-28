روسيا تعلن اعتراض وتدمير 102 طائرة مسيرة أوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وفي وقت سابق ، حمّل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ، الجيش الروسي مسئولية انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في بلاده في أعقاب هجمات شنها الليلة الماضية على عدد من المقاطعات.

وصرح زيلينسكي، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، "إن الهجمات التي شنتها روسيا على البلاد خلال الليل قطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف مستهلك في ثلاث مناطق"، مؤكدا تضرر منشآت للطاقة في بلاده جراء القصف الروسي.

وكان الجيش الروسي أعلن عن تنفيذه هجمات على ست مقاطعات أوكرانية ، وسيطرة قواته على مدن جديدة في الشرق.

وأكد زيلينسكي، أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء بمناطق بولتافا، سومي وتشرنيهيف، مجددا دعوته لحلفائه الغربيين بدعم بلاده في جهودها لصد التوسع الروسي في الشرق الأوكراني.

