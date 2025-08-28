قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيابات عديدة تواجه الأهلي بمواجهة بيراميدز
وزير الزراعة اللبناني من الإسكندرية: مصر رائدة في التكنولوجيا الزراعية وداعمة لصغار المزارعين
لا حاجة للإبر في التشخيص .. كيف تعرف إذا كنت مصابًا بالسكري؟ |فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
كارثة الكل بيقع فيها .. "الصحة" تحذر من تخزين الطعام في الثلاجة لفترة طويلة
اليوم .. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا
قبل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي بالمدارس العام المقبل |7 معلومات عنها الآن
نيابة الأموال العامة .. آخر التطورات حول أرض نادي الزمالك بأكتوبر
أنغام باكية : كان كل خوفي أسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
قبل يوم الإجازة.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
إسلام دياب

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم، الخميس 29 أغسطس 2025، مع وجود كثافات في بعض المناطق وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.

وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة.

ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما عيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم بسبب مترو الأنفاق. 

شوارع القاهرة أجازة السيولة المرورية الحالة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

ترشيحاتنا

فخارة الدجاج

طريقة عمل فخارة الدجاج بالبطاطس

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

الفانيليا

هتتصدم لما تعرفها .. فوائد الفانيليا الصحية تفوق التوقعات

بالصور

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد