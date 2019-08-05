انفجار معهد الاورام .. ارتفاع وفيات الحادث لـ 17 و32 مصابًا

حادث معهد الاورام .. صرحت وزارة الصحة والسكان، بـارتفاع أعداد وفيات حادث معهد الأورام الذي وقع منذ قليل إلى ١٧ حالة وفاة، و٣٢ مصابًا، مشيرة إلى الدفع بـ٤٢ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث.



حادث معهد الاورام .. وقد وجهت الوزارة بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، حيث قام وفد من الوزارة فور وقوع الحادث بزيارة المصابين بالمعهد للوقوف على حالتهم الصحية، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.



حادث معهد الاورام .. وأكدت الوزارة على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.



حادث معهد الاورام .. وسيتم عقد مؤتمر صحفي بعد قليل بمعهد ناصر، إضافةً إلى انعقاد غرفة الأزمات بديوان عام الوزارة لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على آخر المستجدات



حادث معهد الاورام .. وكانت قد كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الاورام بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية أوراقها من عدمه، وكذلك الأمر عن سائقها أثناء وقوع الحادث.



حادث معهد الاورام .. وأجرت النيابة معاينة للأضرار التى نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.



حادث معهد الاورام .. وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.



حادث معهد الاورام .. كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.



حادث معهد الاورام .. وكان انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الاورام ، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لإجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.



حادث معهد الاورام .. وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.



حادث معهد الاورام .. وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.



حادث معهد الاورام .. فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.



حادث معهد الاورام .. وعلى الفور تم الدفع بـ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.



حادث معهد الاورام .. وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة المنيل .



حادث معهد الاورام .. وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.



حادث معهد الاورام .. وتابع المصدر : "الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".





