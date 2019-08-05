انفجار معهد الاورام .. رسالة رنا سماحة لضحايا الحادث

انفجار معهد الاورام.. نعت الفنانة رنا سماحة ضحايا حريق معهد الاورام، وكتبت عبر صفحتها على تويتر " انا لله وانا اليه راجعون.. خالص التعازي لأسر ضحايا حادث معهد الاورام ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم".



انفجار معهد الاورام .. وكانت قد كلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الاورام بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صالحية أوراقها من عدمه، وكذلك الأمر عن سائقها أثناء وقوع الحادث.



انفجار معهد الاورام.. وأجرت النيابة معاينة للأضرار التي نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.



انفجار معهد الاورام.. وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذي حدث خارج معهد الأورام بكورنيش القصر العيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.



انفجار معهد الاورام.. كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.



انفجار معهد الاورام.. وكان انتقل فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الاورام ، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لاجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على اسبابها وحصر الخسائر.



انفجار معهد الاورام.. وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.



انفجار معهد الاورام.. وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش القصر العينى بسبب الحادثة.



انفجار معهد الاورام.. فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الى مكان البلاغ.



انفجار معهد الاورام.. وعلى الفور تم الدفع بـ١٠ سيارات اطفاء بقيادة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة وجار محاصرة كرات اللهب.



انفجار معهد الاورام.. وكشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة المنيل .



انفجار معهد الاورام.. وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.



انفجار معهد الاورام.. وتابع المصدر: "الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام ، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".



