تحرير 329 محضرا في حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمدينة منوف

شن مجلس مدينة منوف حملة مكبرة تحت إشراف رجب النقيدي رئيس مجلس المدينة لرفع الإشغالات والتعديات على الشارع.





بدأت الحملة بشارع مستشفي منوف العام مرورا بشارع الجمهورية وشارع أحمد عرابي وشارع بورسعيد حيث تم رفع جميع الإشغالات والتعديات علي الشارع.





وأسفرت الحملة عن تحرير 93 محضر إشغال طريق وتحرير 114 حالة ضبط وكذلك تم تنفيذ 122 إزالة فورية للتعديات علي حرم الشارع.



