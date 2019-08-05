دوري أبطال آسيا.. اتحاد جدة يواجه آصفهان.. والنصر يستضيف الوحدة الإماراتي

يستضيف فريق اتحاد جدة السعودي، نظيره ذوب آهن اصفهان الإيراني، اليوم، الإثنين، في تمام السادسة مساءً، على استاد آل مكتوم في دبي، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.



ويتطلع اتحاد جدة للفوز الأول على نظيره الإيراني، حيث تواجه الفريقان من قبل في نسخة 2010 بدور المجموعات، وتعادلا ذهابا 2-2، وتلقى العميد هزيمة في الإياب 1-0.



وكان ذوب آهن اصفهان الإيراني تأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، في المقابل تأهل الاتحاد بعدما حل ثانيًا في مجموعته برصيد 11 نقطة.



وفي السياق ذاته، يواجه فريق النصر السعودي نظيره الوحدة الإماراتي، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "ستاد الملك فهد الدولي"، ضمن منافسات البطولة ذاتها.



وكان النصر صعد إلى دور الـ16 من البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، في حين تصدر الوحدة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.



ومن المقرر أن يتم بث المباراتين على قناة beIN SPORTS HD 1.



