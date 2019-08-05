تجديد حبس متهمين بالسويس حاولوا تهريب 200 طربة حشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس تجديد حبس " فتحى .أ.إ " و " محمد .أ.ع " 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بمحاولة تهريب 200 طربة حشيش.



كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، أكدت اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من مخدر الحشيش من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى باقى المحافظات، مستغلين طبيعة عملهما كسائقين لحافلة مملوكة لإحدى شركات الرحلات، وأمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي.



و ضبط المتهمان فتحى .أ.إ، مواليد 1959، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة والسابق اتهامه في قضايا "أموال عامة، مخدرات، ضرب، ومحمد .أ.ع، مواليد 1969، سائق، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.



وجرى ضبط الحافلة المُشار إليها خلال كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 200 مائتان طربة لمخدر الحشيش وزنت "20" عشرين كيلو جراما ، ومبلغ مالي "10330" عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثون جنيها، عدد "3" هواتف محمولة.



