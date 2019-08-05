9 رسائل مؤثرة من نجوم الكرة لأسر ضحايا حادث معهد الاورام

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على نعى شهداء حادث معهد الاورام الذي وقع في محيط المعهد بمنطقة فم الخليج مدخل شارع قصر العيني، مساء امس الاحد.



وكتب عمرو السوليه نجم الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "رحم الله جميع موتى حادث مستشفى الأورام يارب صبر أهاليهم".



وكتب ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" خالص عزائي لضحايا الحادث

وتمنياتي بالشفاء لجميع المصابين ويحفظ بلدنا وأخواتنا واهلنا جميعا في الجنه باذن الله ويغفر لهم جميعا ويصبر اهالي الضحايا والمصابين".



وكتب محمد ناجي جدو نجم فريق الجونه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :"انا لله وانا اليه راجعون خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء المنيل ضحايا انفجار معهد الاورام ....اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرًا منها "



وكتب أحمد عادل حارس مرمى فريق مصر المقاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" إنا لله وإنا اليه راجعون..خالص العزاء لأسر ضحايا معهد الأورام اللهم احفظ مصر واهلها "



وكتب رامي ربيعه نجم فريق الاهلي عبر موقع " تويتر " :" يرحم الله ضحايا انفجار المنيل و خالص التعازي لأسرهم ، اللهم أجرهم في مصيبتهم وألهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



وكتب ايمن اشرف نجم فريق الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" إنا لله وإنا اليه راجعون..خالص العزاء لأسر ضحايا معهد الأورام"



كتب سيد معوض مدرب فريق الاهلي السابق عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر " : " انا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء لاهالينا أهالي ضحايا حادث معهد الاورام اللهم ارحمهم واغفر لهم واشف يا رب كل مصاب واحفظ مصر واهلها من كل سوء"



وكتب حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور " انستجرام " :" رحم الله شهداء حادث معهد الاورام".



وكتب عماد متعب نجم الاهلي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور و الفيديوهات " انستجرام " : "خالص التعازي لاسر شهداء حادث معهد الاورام ".



وكان مصدر أمنى قد كشف عن تفاصيل حادث انفجار سيارة امام معهد الاورام بمنطقة فم الخليج مدخل شارع قصر العيني ناحية مصر القديمة.



وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.













