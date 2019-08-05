تكليف الدكتورة حسناء عبد العاطي برئاسة قسم تكنولوجيا التعليم بنوعية طنطا



وفِي عام 2015 تمت ترقيتها في وظيفة أستاذ مساعد في ذات التخصص.

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم قرارًا بتكليف الدكتورة حسناء عبد العاطي إسماعيل الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية اعتبارًا من 1/8/2019 ولمدة عام.حصلت الدكتوره حسناء على درجة البكالوريوس في العلوم والتربية عام1992 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من كلية البنات جامعة عين شمس، لتشغل بعدها وظيفة معيد بذات الكلية .وفِي عام 1995 نقلت للعمل بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة طنطا. وفِي عام 1998 حصلت على درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم بتقدير ممتاز من كلية التربية جامعة طنطا، لتشغل بعدها وظيفة مدرس مساعد بكلية التربية .وفِي عام 2005 حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة قسم تكنولوجيا التعليم من كلية التربية جامعة حلوان، لتعمل في ذات العام مدرسًا بقسم تكنولوجيا التعليم بنوعية طنطا.