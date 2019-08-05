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فن

صلاح عبد الله لـ منفذى الهجوم على معهد الأورام: ملعون أبوكم في كل كتاب

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:22 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
مصطفى كرم
استنكر الفنان صلاح عبد الله التفجير الارهابي أمام معهد الاورام بالقاهرة وجميع العمليات الارهابية التي تتعرض لها مصر من مخططات خارجية .

وغرد صلاح عبد الله على تويتر قائلا "‏للي بيمولوه واللي بيدعموه واللي بيخططوله واللي بينفذوه واللي ‎#بيدافعوا_عنه واللي ‎#بيتعاطفوا_معاه ملعون أبوكم في كل كتاب ومصر أقوى من الإرهاب ومهما تفجروا مش هتقدروا على مصرنا ياكلاب ‎#وِهنعيِّد".

ولاقت التغريدة تعاطف الكثير من المتابعين والدعاء للمرضي وضحايا الحادث الارهابي.


وانفجرت مساء امس سيارة متفجرات ناسفة أمام معهد الاورام بمدخل شارع القصر العيني.

وأشار الفحص الفنى ومعاينة النيابة إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

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