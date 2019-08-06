المحاكمات فى يوم.. المشدد 10 سنوات لمسجل حاول تهريب مخدرات لسجين.. إحالة المتهم بقتل أطفاله الثلاثة مرتكب مذبحة المرج للمحاكمة العاجلة

تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ١٩ أغسطس

تأجيل محاكمة 35 متهما في فض اعتصام رابعة إلى 1 سبتمبر





عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسجل شقى خطر بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بمحاولة ادخال مواد مخدرة لصديقه داخل السجن بدائرة قسم المرج.





تعود الواقعة عندما قامت قوات الأمن بتفتيش الزيارات لنزلاء السجن من قبل ذويهم، تم الاشتباه في " ا . م . ع" مسجل شقى خطر، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش الترامادول وذلك أثناء زيارته لأحد اصدقائه.





وبمواجهة المتهم بالمضبوطات التى عثرت بحوزته اعترف بأنها من أجل الاتجار وأنه اتفق مع صديقه المسجون علي ان يعطي له المواد المخدرة في زيارته له بالسجن و تقسيم الربح بينهما من حصيلة البيع.





تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى بدورها أحالت القضية الى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.





فيما قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار عصام خليفة، رئيس النيابة، إحالة المتهم الرئيسي بقتل أطفاله الثلاثة بالاشتراك مع زوجتيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مذبحة المرج" للمحاكمة العاجلة في الشق الخاص بإحداث عاهة مستديمة لزوجته المتهمة الثانية بعد تسببه في فقدانها البصر.





وأقرت الأم أنها كانت زميلة "أحمد" أثناء عمله كفرد أمن إداري في المترو، ونشأت بينهما قصة حب، فتزوجا وانتقلا للعيش مع زوجته الأولى التي تكبره بنحو 15 سنة، مضيفة أنها أنجبت طفلتين "جنا 3 سنوات، ملك 5 سنوات" فاشتعلت نار الغيرة في قلب ضرتها وحرضته على تعذيبها، حتى تقتل أطفالها.





البداية عندما عرض الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة، فيديو للأم "إيمان" تستغيث من زوجها الذي يعذبها وتسبب في فقء عينيها بمساعدة زوجته الأولى "هالة. س" التي تغار منها، على أثر ذلك ألقت مديرية أمن القاهرة القبض على الزوج المتهم وضرة المجني عليها بتهمة إحداث عاهة مستديمة بالزوجة الأولى.





وأوضحت التحقيقات أنه خلال تواجد الزوج وزوجتيه في طرقات النيابة، نشبت مشادة كلامية بينهم، بسبب تبادل التهديد فيما بينهم حول مسؤولية قتل أطفال "إيمان" الثلاثة، فوصلت تلك الكلمات إلى المحقق، الذي بدأ يوجه التساؤلات إلى والدة الأطفال.





كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، لجلسة غدا الثلاثاء.





وتضمنت الجرائم اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.





والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، تأجيل اعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة " لجلسة ١ سبتمبر.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة ، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .





يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





وفى ذات السياق قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة 304 متهمين من حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ " محاولة اغتيال النائب العام المساعد" والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، لجلسة ١٩ اغسطس.





تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.





أعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدةمرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام





وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.





واقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.



