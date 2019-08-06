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رياضة

معهد الاورام.. مركز شباب الجزيرة يتبرع بـ نصف مليون جنيه

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:32 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تبرع مركز شباب الجزيرة، بمبلغ نصف مليون جنيه، لصالح معهد الأورام، للمساهمة فى أعمال الإحلال والتجديد بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع مساء الأحد أمام المستشفى ونتج عنه أضرار بالمبنى.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو تحول مراكز الشباب لتقوم بدورها المنوطة به نحو العمل كشريك مع مؤسسات المجتمع كافة لخدمة المواطنين وأن تصبح بحق مراكز خدمة مجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري الذي تضرر ضررًا كبيرًا، وتم اتخاذ إجراءات احترازية بنقل عدد من المرضى لمراكز أخرى ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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