ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاولت إنقاذها فغرقتا معا.. وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينج ووصيفتها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:38 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينج"، وفاة بطلة العالم فاطمة جاجوبوفا، وصاحبة المركز الثاني، إلينا جيسمييفا، بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن الرياضيتين قررتا بعد انتهاء المعسكر التدريبي في القرم، السباحة في نادي لليخوت، وهو مكان غير مجهز للسباحة، علاوة على ذلك تم التحذير من العاصفة في المدينة.

واصطدمت فاطمة جاجوبوفا بالرصيف أثناء قفزها في الماء، فهرعت إلينا جيسمييفا لمساعدتها، ولكن الأخيرة وقعت تحت موجة عالية فغرقت.

ووصل رجال الإنقاذ بسرعة إلى مكان الكارثة، لكن السفينة المائية التابعة للإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ في الاتحاد الروسي لم تصل بسبب موجات من الدرجة الرابعة، ورياح قوية. 

وقد عثر رجال الإنقاذ على جثة إحدى الفتيات طافية على سطح الماء، بينما لم يعثروا على الأخرى، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم انتشال الجثة الأولى فقط في صباح اليوم التالي، والثانية بعد 70 دقيقة من الأولى.

وأحرزت إلينا جيسمييفا المركز الثاني في بطولة العالم للعام 2017، لوزن ما فوق 70 كجم، وهي ابنة ألماز جيسمييف، بطل العالم تسع مرات في الكيك بوكسينج، وقد وصل إلى مكان الحادث.

أما فاطمة جاجوبوفا، فقد توجت بلقب بطلة العالم لوزن ما دون 48 كجم، وبطلة لروسيا ست مرات، وفازت أربع مرات في مسابقة كأس العالم، وبطلة لأوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرياضة المفضلة للنجمات .. 5 فوائد لـ كيك بوكسينج

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. حركة المحليات.. اخر تطورات انفجار معهد الاورام.. اضافة مواليد جدد لبطاقة التموين

توقيع غرامة على الزواج بـ الثانية.. تعرف على رد البرلمان

أول تعليق إٍسرائيلي على التفجير الإرهابي أمام معهد الأورام

حركة تنقلات المحليات.. تغيير أكثر من 70 قيادة محلية في 25 محافظة

عايدة رياض تكشف عن اسم مسلسل كاد يتسبب في طلاقها

اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 5 -8 - 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يزور مصابي معهد الأورام ويتفقد أعمال الترميم.. صور

في ذكرى وفاتها الـ 57.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

طريقة عمل دبابيس الفراخ بدبس الرمان