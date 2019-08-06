حاولت إنقاذها فغرقتا معا.. وفاة بطلة العالم للكيك بوكسينج ووصيفتها

أعلن الاتحاد الروسي لرياضة "الكيك بوكسينج"، وفاة بطلة العالم فاطمة جاجوبوفا، وصاحبة المركز الثاني، إلينا جيسمييفا، بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.





وأوضح أن الرياضيتين قررتا بعد انتهاء المعسكر التدريبي في القرم، السباحة في نادي لليخوت، وهو مكان غير مجهز للسباحة، علاوة على ذلك تم التحذير من العاصفة في المدينة.





واصطدمت فاطمة جاجوبوفا بالرصيف أثناء قفزها في الماء، فهرعت إلينا جيسمييفا لمساعدتها، ولكن الأخيرة وقعت تحت موجة عالية فغرقت.





ووصل رجال الإنقاذ بسرعة إلى مكان الكارثة، لكن السفينة المائية التابعة للإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ في الاتحاد الروسي لم تصل بسبب موجات من الدرجة الرابعة، ورياح قوية.





وقد عثر رجال الإنقاذ على جثة إحدى الفتيات طافية على سطح الماء، بينما لم يعثروا على الأخرى، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم انتشال الجثة الأولى فقط في صباح اليوم التالي، والثانية بعد 70 دقيقة من الأولى.





وأحرزت إلينا جيسمييفا المركز الثاني في بطولة العالم للعام 2017، لوزن ما فوق 70 كجم، وهي ابنة ألماز جيسمييف، بطل العالم تسع مرات في الكيك بوكسينج، وقد وصل إلى مكان الحادث.



