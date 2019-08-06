أياكس يعرقل اتمام صفقة ريال مدريد الجديدة .. اعرف التفاصيل

تسبب نادي أياكس الهولندي في تعطيل وعرقلة اتمام التعاقد بين ريال مدريد وصفقته الجديدة وهي اللاعب فان دي بيك نجم الفريق الهولندي



وكشفت تقارير هولندية ، أن أياكس يسعى للاستفادة من خدمات اللاعب في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أنه سافر مع الفريق الهولندي إلى اليونان لمواجهة مضيفه باوك سالونيكا، اليوم الثلاثاء



وذلك ضمن منافسات ذهاب ثالث أدوار التصفيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، على أن تتجدد المواجهة بينهما إيابا، في هولندا يوم 13 أغسطس الجاري.



ومن المتوقع وفقا للصحيفة أن ينهي ريال مدريد كافة الأمور سواء الشخصية أو المتعلقة بالنادي الهولندي خلال الأيام المقبلة لينضم دي بيك إليه عقب لقاء الذهاب ضد باوك، أو على أقصى تقدير بعد نهاية الدور التمهيدي.

