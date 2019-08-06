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محافظات

ضبط عامل وطالب بحوزتهما كمية من مخدر الشابو بسوهاج

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:34 ص
مخدر الشابو - صورة
مخدر الشابو - صورة أرشيفية
خالد رياض
تمكن ضباط مباحث مركز البلينا بسوهاج، من إلقاء القبض علي عامل وطالب، بحوزتهما ٨٠ جراما من مخدر الشابو ومبلغ ٢٠ ألف جنيه.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز البلينا مفاده قيام كل من"ا.ع.ا" ٣٥ عاما عامل ومقيم بلاد المال بحرى دائرة مركز أبوتشت قنا، "ن. ح. و" ١٧ عاما طالب ومقيم أولاد عليو مركز البلينا بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل وبحوزتهما ٤ لفافة سلوفانية لمادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون لمادة الشابو المخدر يزنوا 80 جراما ومبلغ 19800 جنيهًا وميزان حساس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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