حماس تنفي صلتها بحادث إطلاق النار في رفح وتتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت حركة حماس في بيان صدر اليوم أنها لا علاقة لها بحادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الحركة في بيان، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا لبنود الاتفاق، معتبرة أن هذا التصعيد "يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة والاستقرار".

وطالبت حماس الوسطاء الضامنين بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف اعتداءاته ضد المدنيين، مشيرة إلى أن القصف الأخير يأتي "امتدادًا لسلسلة خروق متكررة تؤكد إصرار الاحتلال على إفشال الاتفاق ومحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض".