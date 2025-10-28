باسم يوسف: كل الهواتف والتطبيقات يتم استخدامها ضدنا لجمع بياناتنا وخلق حقيقة موازية

أكد الإعلامي باسم يوسف: “هناك شركة اسمها بالنتير منتشرة فى أمريكا والعالم كله، وفى لندن الدكاترة هناك كانوا بيصوتوا علشان كانت معروفة بتطوير نظام تعقب بالذكاء الإصطناعي إسرائيل جربته على المدنيين فى غزة، وجيش الاحتلال قتلوا المدنيين وغزة وقتل فيهم ناس كتير جدا”.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: “بالنتير دفعت 500 مليون جنيه إسترليني من أجل تطوير النظام الطبي فى إنجلترا وأخدوا كل قاعدة البيانات للمرضي هناك، والدكاترة هناك معترضين على هذا الأمر”.

وتابع: “كل المنتجات التي نستخدمها من هواتف وتطبيقات ذكاء إصطناعي يتم إستخدمها ضدنا، وليس فقط لجمع بياناتنا أو يتصنتوا علينا، بل كل التطبيقات من تيك توك وشات جي بي تي لقنوات التليفزيون بدأوا يخلقوا لينا حقيقة موازية، والموضوع هذا ليس بجديد بل بدأ يزيد من التسعينات”.