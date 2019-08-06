رئيس القطاع الديني بالأوقاف: 6505 ساحات لصلاة عيد الأضحى

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اعتماد عدد (6505) ساحة لكل منها إمامان أحدهما أساسي والآخر احتياطي لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح طايع في بيان، الثلاثاء، أن صلاة العيد بنفس الضوابط المقررة، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان .



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشعائر صلاة عيد الأضحى المبارك .



من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أي محاولة رخيصة لاستغلال موسم الحج وشعيرة الحج الأمر التعبدي المحض استغلالا سياسيا أو طائفيا أو لصالح حزب أو جماعة هو جريمة كبيرة في حق الدين نفسه ، ودليل على إفلاس صاحبها سياسيا وعلى متاجرته بدين الله .



وأوضح الوزير في بيان له، أن هنالك جماعات ضالة مارقة لا تألو على دين ولا وطن ولا خلق كريم ، تقوم بمحاولات استغلال أية مناسبات دينية عظيمة كموسم الحج أو أحداث رياضية كبرى للدفع بعناصرها المجرمة وبعض المأجورين من أذنابها ومنتفعيها للنيل من هذه الأحداث والخروج بها عن مسارها سواء أكان مسارا دينيا أم حدثا رياضيا.