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تعليم

ينافس المستورد.. ابتكار جديد لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية بهندسة حلوان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
كريم ناصر
ابتكر مجموعة من طلاب قسم الهندسة الميكانيكية كلية هندسة حلوان، وحدة مناولة محمولة متعددة الأغراض لنقل منتج من مكان إلى آخر واستخدامها في مجال الشحن والتفريغ، حيث تعتبر هذه الوحدة من مستلزمات الإنتاج الخدمية التى لا غنى عنها فى جميع المصانع والصناعات المختلفة.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المبدعين وخاصة المبتكرين من طلاب كليات الهندسة، وذلك إيمانا بالدور الفعال الناتج من دعم الأنشطة الطلابية والمشاريع العلمية التى تساهم فى التنمية المستدامة، مضيفا أن الجامعة تحتوى على العديد من المبتكرين الشباب الذين يقومون بتنفيذ أفكار عديدة لمشروعات تخدم المجتمع المصرى وتدخل ضمن منافسات عالمية.

وقام الطلاب تحت إشراف الدكتور حسين محمد عبد المنعم المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بتصميم وتصنيع الوحدة المبتكرة لما لها من احتياج كبير فى السوق المصرية كبديل عن مثيلتها المستوردة وبسعر أقل وخامات ذات جودة عالية، كما قام الطلاب بتطوير هذه الوحدة المصنعة بإضافة مجموعة من الإمكانيات التي تميزها عن المنتج المستورد حيث تتكون الوحدة من جزأين جزء ثابت، وجزء متحرك" "رافعة" بما يجعلها تستطيع نقل البضائع على ثلاث مستويات مختلفة (مستوى أفقي، مستوى منخفض إلى أعلى، مستوى أعلى إلى منخفض)، وهذه الإمكانية تساعد فى عملية شحن وتفريغ الشاحنات والحاويات فى أماكن الشحن والتفريغ المختلفة.

كما أن وحدة المناولة المحمولة المتعددة الأغراض مزودة بوحدة تعبئة يمكن من خلالها تعبئة زجاجات أو صناديق منتجات صغيرة، والوحدة مزودة ايضا بنظام اختبار وفرز للمنتجات المتحركة على السير، فإذا كان المنتج مطابق للمواصفات فإنه يمر وإذا لم يكن مطابق فإنه يجنب ثم يطرد الى مسار خارجى، هذا إلى جانب أن الوحدة بها إمكانية توصيلها بوحدات مناولة أخرى ايا كان طولها وحجمها، كما تتميز بأنها محمولة ومتحركة ويمكن نقلها من مكان لآخر بسهولة.

وتساعد وحدة المناولة المحمولة فى حل مشكلة نقل العامل البشرى للبضائع الثقيلة، وتعمل على سرعة عملية الإنتاج ونقل المنتج من مكان لآخر وتحافظ على كفاءته ليصل الى مكان التخزين أو البيع.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطالب محمد سليم، احمد سعيد، احمد فوزى، احمد لولى، احمد مجدى، كريم فتحى وهم مجموعة طلاب من ثلاث شعب مختلفة وهي هندسة الانتاج و هندسة الميكاترونيك و الهندسة الصناعية.

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