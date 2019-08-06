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اقتصاد

إيجاس تعقد ندوة تعريفية عن استراتيجية مصر 2030 بالتعاون مع التخطيط

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:04 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
مصطفى خلاف و مايكل عياد
عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ندوة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠" بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور العاملين بالشركه ورؤساء الشركات التابعة لها وذلك في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وأدارت الندوة الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط استعرضت خلالها مدى اهتمام الدولة بإعداد الكوادر الشابة لتقلد المناصب القيادية في المستقبل وتدريبهم وثقل مهاراتهم.

وأكدت أن قطاع البترول يولي أهمية قصوي لاعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة والمدربة علي أعلى مستوى وذلك في إطار مشروع وزارة البترول الطموح لتطوير أوجه العمل بالقطاع وإيمانا من الوزارة بأن تأهيل الشباب للمستقبل يعد احد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة تفاعلا إيجابيا من الحضور و مناقشات بناءة حول الاستراتيجية ودور قطاع البترول في تنفيذ رؤي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كلاعب أساسي فى تحقيق أهداف استراتيجية.

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