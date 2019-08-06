اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

نشر "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:









ردّ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على المبادرة التي تقدم بها حسن راتب، رئيس قناة المحور الفضائية، للتصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن زمن المبادرات انتهى ولا يوجد أي سبيل لها.









أسدل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادى ألميريا الجديد، الجدل المثار حول انتقال عدد من اللاعبين المصريين إلى ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن قناة النادي الجديدة سيتم بثها بداية من 1 سبتمبر المقبل.







تمكن منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم تحقيق الفوز على منتخب النمسا في المباراة النهائية التي جمعت بينهما صباح اليوم لتحديد المراكز الاول والثاني في بطولة الأولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتي تستضيفها مدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من ٣ حتي ٦ أغسطس الجاري.

- جلسة تصوير رسمية للاعبي ليفربول قبل الموسم الجديد



رد عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على اتهامات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بلجوء القلعة الحمراء إلى استخدام السحر من أجل الفوز بمباراة القمة الأخيرة.

- جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك



زف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، بشرى سارة لجماهير الفريق عقب اجتماعه مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.

- الزمالك يضم أحمد فتحى نجم طائرة طلائع الجيش



حسم مسئولو نادى الزمالك إجراءات التعاقد مع أحمد فتحى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادى طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم



استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو على الاستغناء عن عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- نجم الأهلي السابق يطالب برحيل لاسارتي وعودة ريان للقلعة الحمراء



طالب عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، برحيل مارتن لاسارتي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن تدريب الأحمر خلال الفترة الحالية.

- رحيل لاعب جديد عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي



حسم نادي نانت الفرنسي التعاقد مع اللاعب البيروفي كريسيتان بينافنتى، لاعب بيراميدز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

- رابطة الدوري الإنجليزي تزف بشرى سارة لـ عشاق البريميرليج