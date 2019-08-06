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فصل الكهرباء عن 9 قرى بمركز نقادة للصيانة غدًا

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:53 م
فصل الكهرباء عن 9
فصل الكهرباء عن 9 قرى بمركز نقادة للصيانة غدًا
يوسف رجب

أعلنت هندسة كهرباء نقادة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن ٩ قرى بمركز نقادة لإجراء أعمال صيانة بالمغذيات، غدًا الأربعاء الموافق ٧ أغسطس.

و أوضح البيان، بأن مغذى الهدايات من محطة محولات نقادة يشمل قرى "حاجر طوخ - كوم بلال - طوخ - السبيل- الدرهمات- الهديات - نجع سلمان- أولاد ضياء"، ومغذى طوخ من محطة محولات المحروسة يشمل "نجوع قرية الزوايدة وذلك للتحميل على مغذى الهدايات الجديد لتحسين الكهرباء.

و أشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، لحين إتمام أعمال الصيانة بمغذيات التيار الكهربائي.

و أضاف البيان، بأنه سوف يتم عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية، منوهًا بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

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