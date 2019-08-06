فصل الكهرباء عن 9 قرى بمركز نقادة للصيانة غدًا



أعلنت هندسة كهرباء نقادة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن فصل التيار الكهربائي عن ٩ قرى بمركز نقادة لإجراء أعمال صيانة بالمغذيات، غدًا الأربعاء الموافق ٧ أغسطس.



و أوضح البيان، بأن مغذى الهدايات من محطة محولات نقادة يشمل قرى "حاجر طوخ - كوم بلال - طوخ - السبيل- الدرهمات- الهديات - نجع سلمان- أولاد ضياء"، ومغذى طوخ من محطة محولات المحروسة يشمل "نجوع قرية الزوايدة وذلك للتحميل على مغذى الهدايات الجديد لتحسين الكهرباء.



و أشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائى سوف يبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، لحين إتمام أعمال الصيانة بمغذيات التيار الكهربائي.



و أضاف البيان، بأنه سوف يتم عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية، منوهًا بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

