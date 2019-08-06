نداء تونس يعلن دعمه لـ وزير دفاع تونس في الانتخابات الرئاسية

اعلنت حركة نداء تونس دعم وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، مرشحا لرئاسة تونس، اليوم الثلاثاء، بعد أن حسم قراره بالموافقة بعد جمع تزكيات نيابية، واطلاق حملات شعبية لدعمه



ووفقا لموقع جمهورية التونسي فإن الزبيدي حظي بتزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب، هم:

-النائبة ريم محجوب (آفاق تونس)

- فاضل بن عمران (نداء تونس)

- وفاء مخلوف (نداء تونس)

- علي بن سالم (نداء توس)

- محمد الطرودي (مشروع تونس)

- فيصل التبيني (صوت الفلاحين)

- عبد الرؤوف الماي (مستقل)

- علي بنور (افاق تونس)

- المنصف السلامي (نداء تونس)

- فاطمة المسدي (نداء تونس)



ويتيح الدستور التونسي الترشح للانتخابات الرئاسية لمن يحصل على تزكية 10 أعضاء من مجلس النواب أو 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.

