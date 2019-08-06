بعد شهر.. فيلم The Lion king يكسر حاجز المليار دولار

تجاوزت إيرادات فيلم The lion king المليار دولار بعد مرور شهر على طرح فيلم The lion king بالسينمات الأمريكية والعالمية، حيث حقق الفيلم مليار و199 مليون دولار أمريكي.



وحقق فيلم The lion king في الولايات المتحدة الأمريكية 431,163,100 مليون دولار أمريكي، أما في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا بلغت 768,612,731.



فيلم The lion king هو إعادة للنسخة الكرتونية التى تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، حيث تم استبدال الأنيميشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان فيلم The lion king قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التى طرح بها الفيلم عام 1994.



وتضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم، وهو من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.