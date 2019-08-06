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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نراقب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:11 م
صدى البلد
رويترز
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي لقناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن هناك تفاهما بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على ألا تطلق بيونجيانج صواريخ باليستية عابرة للقارات، مضيفا أن بلاده تراقب اختبار الصواريخ الكورية الشمالية عن كثب.

وقال بولتون في تصريحات بمدينة لاما عاصمة بيرو "يبدو أنها سلسلة اختبارات ينشدون من خلالها تشغيل هذا الصاروخ تشغيلا كاملا".

وتابع قائلا "تبدو صواريخ باليستية هناك تفاهم بين الرئيس وكيم جونج أون على ألا يطلق كيم جونج أون صواريخ أطول مدى وصواريخ باليستية عابرة للقارات، لذا أعتقد أن الرئيس يراقب هذا عن كثب شديد جدا".

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