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أخبار العالم

موسكو توافق على إبرام اتفاق بين القرم ودمشق حول التعاون الاقتصادي والتجاري

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:07 م
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
أ ش أ
وافق رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على اقتراح سلطات جمهورية القرم المتعلق بإبرام اتفاق بين شبه الجزيرة وسوريا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بينهما.

وأعلنت الحكومة الروسية - في وثيقة نشرتها على موقعها وأوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - موافقتها على اقتراح مجلس وزراء جمهورية القرم - التابعة لروسيا الاتحادية - بشأن إبرام اتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا.

وكان وفد من شبه الجزيرة قد زار سوريا منتصف أكتوبر الماضي، وتم في إطار هذه الزيارة توقيع مذكرة حول التعاون الاقتصادي والموافقة على خطط الأعمال المشتركة، كما تم بحث إنشاء لجنة تجارية، وشركة بحرية، وتوريد وتصدير البضائع وتنظيم الرحلات الجوية بين سوريا والقرم.

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