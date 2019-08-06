ظاهرة تحدث كل 7 سنوات.. 3 خطب متتالية في موسم الحج هذا العام

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يصادف موسم حج هذا العام ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة «يوم التروية للحاج»، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد «يوم النحر».



وأضاف الشيخ خالد عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص الأيام العشر الأول من ذي الحجة، بكثرة التحميد والتهليل والتكبير، وهي: «الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».



وأشار إلى أن العمل في الأيام العشر من ذي الحجة هو أحب إلى الله تعالى من العمل في غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ أعظمُ عند اللهِ ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من أيامِ عشرِ ذي الحجةِ».



وأكد أن التحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام تدخل صاحبها الجنة، مُستشهدًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلا بُشِّرَ، وَلا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلا بُشِّرَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ».



جدير بالذكر أن خبراء طقس أن هذا الأمر ليس نادرًا، بل يحدث لو كان أول يوم في ذي الحجة شهر يوم الجمعة كما حدث هذا العام، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة وإذا امتدت تصل إلى 12 سنة.

