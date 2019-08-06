ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ظاهرة تحدث كل 7 سنوات.. 3 خطب متتالية في موسم الحج هذا العام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:29 م
3 خطب متتالية في
3 خطب متتالية في موسم الحج هذا العام
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يصادف موسم حج هذا العام ثلاث خطب متتالية هي خطبة الجمعة المقبلة «يوم التروية للحاج»، وخطبة عرفة يوم السبت، وخطبة العيد الأحد «يوم النحر».

وأضاف الشيخ خالد عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خص الأيام العشر الأول من ذي الحجة، بكثرة التحميد والتهليل والتكبير، وهي: «الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

وأشار إلى أن العمل في الأيام العشر من ذي الحجة هو أحب إلى الله تعالى من العمل في غيرها، قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أيامٍ أعظمُ عند اللهِ ولا أحبُّ إليه العملُ فيهن من أيامِ عشرِ ذي الحجةِ».

وأكد أن التحميد والتهليل والتكبير في هذه الأيام تدخل صاحبها الجنة، مُستشهدًا بما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلا بُشِّرَ، وَلا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلا بُشِّرَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ».

جدير بالذكر أن خبراء طقس أن هذا الأمر ليس نادرًا، بل يحدث لو كان أول يوم في ذي الحجة شهر يوم الجمعة كما حدث هذا العام، وتتكرّر كل سبع سنوات مرة وإذا امتدت تصل إلى 12 سنة.

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. كل ما تريد معرفته عن التحويلات وتقليل الاغتراب

فضحية الإرهابي معتز مطر .. يسرق 75 ألف دولار للاتجار بالحشيش

تنسيق الجامعات .. بشري سارة لطلاب علمي

بفرمان فرنسي.. رحيل لاعب جديد عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

التوتر يتصاعد.. إيران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية في الخليج

مشهد يحبس الأنفاس.. شاب ينقذ طفلا من موت محقق.. فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 94.02 % للهندسة و 90.73 % للحاسبات

مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

بعد الانفصال.. طليقة علي ربيع تستعرض جمالها في حمام السباحة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الصلح مع الخطيب.. آل الشيخ يصدم لاعبي الدوري.. تحديد موعد انطلاق قناة الزمالك

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. 1872 طالبا استنفدوا رغباتهم لكتابة كليات لا تناسب مجموعهم

عقب جلسته مع أمير مرتضى.. جنش يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

هل أنا وعائلتي نستحق هذه الموتة البشعة ؟ .. عروس زفة معهد الأورام تروي تفاصيل الليلة المشئومة

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 من هنا.. الآن

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. تعرف على الحدود الدنيا للقبول بالكليات العلمية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب ..الخميس

ميدو يستغنى عن 6 لاعبين فى مصر المقاصة.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد

بعد البكيني فستان مكشوف .. انتقادات حادة لـ ميريام فارس بسبب إطلالة جريئة.. صور

بجمبسوت أزرق وحافية القدمين.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها