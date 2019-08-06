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رياضة

بامبو وبن شرقى يسجلان.. الزمالك يتقدم 3 - صفر على المتحدة للإسكان فى الشوط الأول

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 09:07 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
ملك موسى
انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام فريق المتحدة للإسكان بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب النادى في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دوري الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال.

سجل الهدف الأول كريم بامبو في الدقيقة العاشرة ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12 وسجل عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة ٣٦.

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