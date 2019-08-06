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استشاري يكشف طريقة النوم الصحيحة للأطفال الرضع حديثي الولادة لتجنب الموت المفاجئ

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:06 م
الدكتور محمد سنبل
الدكتور محمد سنبل إستشارى طب الأطفال
محمد عبد المنعم
دعا الدكتور محمد سنبل إستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، الأمهات إلى ضرورة الاهتمام بالطفل الرضيع ومتابعته بشكل دقيق أثناء نومه على بطنه، التي يجب ألا تكون لفترة كبيرة حتى لا تحدث عملية الاختناق للطفل.

وقال "سنبل"، خلال مؤتمر علمي، إن النوم الصحيح لدى الطفل حديثي الولادة يجب أن يكون على ظهره، لأن هذا هو الوضع الآمن للطفل أثناء نومه، وحتى لا يتعرض لمتلازمة موت الرضيع المفاجئ، التي ازدادت بكثرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن متلازمة موت الرضيع المفاجئ عند الأطفال حديثي الولادة تأتي بدون أي مقدمات أو أعراض صحية، موضحا أن الآباء والأمهات دائما ما يلجأون لطريقة نوم الطفل على بطنه، وذلك من منطلق تجنب زن وبكاء الطفل المتكرر، وهذا خطأ كبير يجب عليهم أخذ الحيطة والحذر.

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