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فن

حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس.. رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ تغريدة مثيرة.. شاهد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:22 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".

وقالت رضوى الشربيني "حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس...الحب والأصل". 

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

والله عندك حق بس انتي اللي بتخالي كل ده بالفلوس لم بتعصي البنات .
والصحة والعافية ؟ .
وحاجتين تعرف تشتريهم بالفلوس الاحترام وكلام الناس .
الفلوس بتشتري اي حاجة.
وتعد رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرًا للخطاب المختلف الذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس" على قناة "cbc سفرة".

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