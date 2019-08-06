حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس.. رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ تغريدة مثيرة.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".
وقالت رضوى الشربيني "حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس...الحب والأصل".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:
والله عندك حق بس انتي اللي بتخالي كل ده بالفلوس لم بتعصي البنات .
والصحة والعافية ؟ .
وحاجتين تعرف تشتريهم بالفلوس الاحترام وكلام الناس .
الفلوس بتشتري اي حاجة.
وتعد رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرًا للخطاب المختلف الذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس" على قناة "cbc سفرة".
وقالت رضوى الشربيني "حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس...الحب والأصل".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:
والله عندك حق بس انتي اللي بتخالي كل ده بالفلوس لم بتعصي البنات .
والصحة والعافية ؟ .
وحاجتين تعرف تشتريهم بالفلوس الاحترام وكلام الناس .
الفلوس بتشتري اي حاجة.
وتعد رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرًا للخطاب المختلف الذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس" على قناة "cbc سفرة".