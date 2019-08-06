حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس.. رضوى الشربيني تشعل تويتر بـ تغريدة مثيرة.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر".



وقالت رضوى الشربيني "حاجتين متعرفش تشتريهم بالفلوس...الحب والأصل".



وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:



والله عندك حق بس انتي اللي بتخالي كل ده بالفلوس لم بتعصي البنات .

والصحة والعافية ؟ .

وحاجتين تعرف تشتريهم بالفلوس الاحترام وكلام الناس .

الفلوس بتشتري اي حاجة.

وتعد رضوى الشربيني، من أبرز الإعلاميات الشابات على الساحة، نظرًا للخطاب المختلف الذي تقدمه في إطار برنامجها "هي وبس" على قناة "cbc سفرة".

