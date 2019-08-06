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محمد الباز يشيد برجال المقاولون العرب.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:10 م
رئيس شركة المقاولون
رئيس شركة المقاولون العرب
البهى عمرو
قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة إيجابية موجودة فى مصر خلال الفترة الحالية، وبالتحديد بعد حادث التفجير الذى تم أمام معهد الأورام.

وكشف الباز خلال تقديمه برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن رجال شركة المقاولون العرب الآن في مهمة وطنية لإصلاح المعهد القومي للأورام.

وأشار إلى أن رجال الشركة يعملون بحب شديد وحماس، وأشاد الباز أيضا بما يقوم به المصريين من تبرع لصالح إصلاح المعهد.

وأكد أن هناك شبابا قاموا بتوزيع وجبات على المواطنين الواقفة أمام المعهد.

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