رئيس جامعة القاهرة يحسم الجدل: محمد صلاح تبرع لمعهد الأورام بـ 3 ملايين دولار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة؛ إن حجم التبرعات التي حصل عليها المعهد كبير جدا ومن عدة مصادر؛ موضحا أن التلفيات التي وقعت في معهد الأورام تقدر بحوالي 100 مليون جنيه.



وناشد الخشت خلال حلقة اليوم من برنامج «مساء دي إم سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ الشعب المصري التبرع للمعهد عن طريق البنوك المصرية أو الجهات الرسمية من خلال 777 في جميع البنوك المصرية؛ موضحا أن تبرعات المصريين عن طريق الرسائل بلغت 250 ألف جنيه.



وقدم الشكر إلى ولي عهد الإمارات؛ وحاكم الشارقة؛ منوها بأن الكابتن محمد صلاح تبرع بمبلغ 3 ملايين دولار.