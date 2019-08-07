تغيير الأبراج الفلكية.. تعرف على برجك الجديد

بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا، صور تغير خريطة التواريخ الخاصة بالأبراج الفلكية، التي نشرتها الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية وكان تقسيم الأبراج الجديد يبحث عنه الكثير من المواطنين بعد أن نشرت صحيفة التايم الأمريكية التقسيم الجديد للأبراج الفلكية وفقا للتاريخ الميلادي والاسم





حقيقة تغيير الأبراج الفلكية الجديدة





أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد بعد تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على السوشيال ميديا، صور تغير خريطة التواريخ الخاصة بالأبراج الفلكية، التي نشرتها الصفحة الرسمية للجمعية الفلكية.





وفي هذا الصدد قامت خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد بالتكذيب، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك "بعد إشاعة تغيير مواعيد الأبراج لقيت إن من واجبي توضيح الأمور والنقاط الغائبة عن الكثيرين.. أرجو عدم الانسياق للشائعات بدون علم ودراسة وتمحيص، وأقول لمروجي الشائعات.. كفاية فتي بدون علم".





وأكدت أنه تم وضع عالم الفلك الفارسي العظيم قديما "عمر الخيام" تقويما دقيقا يربط حركة الشمس بالأبراج، ويعرف بالتقويم الجلالي (النتيجة الجلالية) أو التقويم الهجري الشمسي،أو التقويم الفارسي، وهو موجود في عدة دول إلى يومنا هذا ومنهم إيران وأفغانستان وكردستان والمملكة العربية السعودية.





الأبراج الفلكية بعد التغيير





وقد سعت إدارة الموقع إلى توفير ترتيب الأبراج الجديد حسب تاريخ الميلاد في إطار المتابعة التي نقدمها لكم طوال الوقت ونأمل أن نكون عند حسن ظنكم طوال الوقت، تقسيم الابراج الجديد حسب الشهر وتاريخ الميلاد.





برج القوس بعد تغيير الأبراج الفلكية





بعد أن نشأ خلاف بين علماء الفلك في الفترة الأخيرة اتفقوا على إضافة برج جديد يمتد من 29 نوفمبر وحتى 17 ديسمبر ليستمر 17 يومًا وذلك بدلًا من برج القوس الذى كان يمتد من من 23 /11 إلى 21 /12





وتم تعديل برج القوس الذي كان يستمر من 22 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر إلى 17 ديسمبر وحتى 20 يناير،

ومن ميزات برج القوس أنه مستقل ومتفتح العقل ولا يعمل وفقا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد،فلا لا أحد يملي على هذا البرج ما يفعله فتصرفاته تنبع منه فقط.

أما مميزات برج حواء الجديد فهى الثقة بالنفس والخيال الواسع والمقدرة على فعل المستحيل وحب المغامرة والتطلع إلى ثقب النظر ويمكن التفاهم معه بسهولة ويميل إلى الضحك على أتفه الأمور.





أما العيوب فهو عند الغضب يفقد أعصابه بسرعة كبيرة ويحب الشهرة ومتقلب المزاج بشكل انفعالي ولديه الرغبة في الوحدة والانعزال عن العالم الخارجي





برج العقرب بعد تغيير الأبراج الفلكية





وتم تعديل برج العقرب الذي كان يستمر من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر إلى 23 نوفمبر وحتى نوفمبر 29 ليتم تحويل أصحاب برج العقرب إلى برج الميزان

ومن صفات برج العقرب أنه لا يحب المجاملة بل هو إنسان صريح ولا يعتمد على أحد فى أموره الشخصية بسبب عدم ثقتة فى أحد بسهولة لأن لا أحد يستطيع أن يتمم العمل مثله ،فهو دائما يرى نفسه ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ و يعتبر الشكوى لغير الله مذلة ، تراة دائمًا المشجع الأول بالنسبة لك ولك من حولة أما عيوب العقرب فهو غيور و عنيد فهو الشئ وعكسه فى نفس الوقت

ولا يعتمد على أحد فى أموره الشخصية بسبب عدم ثقتة فى أحد بسهولة ودائما يرى نفسه ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ .





برج الميزان بعد تغيير الأبراج الفلكية





وتم تعديل برج الميزان الذي كان يستمر من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر إلى 30 أكتوبر وحتى نوفمبر 22 ليتم تحويل أصحاب برج الميزان إلى برج العذراء

يتميز برج الميزان بأنه متعاون و دبلوماسي و كريم كما أن مولود الميزان يتمتع بالجاذبية، فهو يهتم بمظهره الخارجى كما يكره الميزان الظلم والعنف.

ولكن رغم كل هذه المميزات إلا أن هناك بعض العيوب في هذا البرج وهى أنه شخص غير حاسم و لا يسامح بسهولة ويتجنب مواجهات الكثير من المشاكل و الصعوبات .





برج العذراء بعد تغيير الأبراج الفلكية





تم تعديل برج العذراء الذي كان يستمر من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر إلى 10 أغسطس وحتى 16 أكتوبر ليتم تحويل أصحاب برج العذراء إلى برج الأسد





ميزات برج العذراء تغير المزاج وعدم الثقة والارتياح للكثير من الناس كما أنه دائم القلق وخجول إلى حد ما.





برج الأسد بعد تغيير الأبراج الفلكية





تم تعديل برج الأسد الذي كان يستمر من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر إلى من 23 يوليو إلى 22 أغسطي ليتم تحويل أصحاب برج الأسد إلى برج السرطان

وم ميزات برج الأسد أنه لا يحب النصيحة كما أنه من الأبراج العنيدة التى تتسم بالكسل والتعالي والتكبر والثقة الزائدة في النفس والتي تصل أحيانا إلى حد الغرور ..





برج السرطان بعد تغيير الأبراج الفلكية

تم تعديل برج السرطان الذي كان يستمر من من 22 يونيو إلى 22 يوليو إلى من 20 يوليو إلى 10 أغسطس ليتم تحويل أصحاب برج السرطان إلى برج الجوزاء

ومن ميزات برج الأسد أنه لا يحب النصيحة كما أنه من الأبراج العنيدة التى تتسم بالكسل والتعالي والتكبر والثقة الزائدة في النفس والتي تصل أحيانا إلى حد الغرور ..





برج الجوزاء بعد تغيير الأبراج الفلكية

تم تعديل برج الجوزاء الذي كان يستمر من 22 مايو إلى 21يونيو إلى من 21 يوليو إلى 20 يوليو ليتم تحويل أصحاب برج الجوزاء إلى برج الثور





ومن مميزات برج الجوزاء هي الازدواجية في المزاج، أي انقلاب مزاجه من جيد إلى سيء أو العكس. كما أنه غير قادر على اتخاذ القرارات ببراعة، ويدخل في مشاريع لكنه لا يتمكن من إكمالها، وهو دائم القلق والتوتر والتهور





برج الثور بعد تغيير الأبراج الفلكية





تم تعديل برج الثور الذي كان يستمر من 21 ابريل إلى 21 مايو إلى 13 مايو إلى 21يونيو ليتم تحويل أصحاب برج الثور إلى برج الحمل

أما ميزات برج الثور فهم يتمتعون بصبر وقوة المثابرة والوفاء وحسن التصرف





برج الحمل بعد تغيير الأبراج الفلكية





تم تعديل برج الثور الذي كان يستمر من21 مارس إلى 20 أبريل إلى 13 مايو إلى 21يونيو ليتم تحويل أصحاب برج الثور إلى برج الحمل

من ميزات برج الحمل هى التعاون والطموح والصراحة.





برج الحوت بعد تغيير الأبراج الفلكية





تم تعديل برج الحوت الذي كان يستمر من 20/2 إلى 20/3 إلى 11 مارس إلى 13 أبريل ليتم تحويل أصحاب برج الحوت إلى برج الدلو

أما عن أبرز صفات برج الحوت هو أنه برج ملىء بالمشاعر مشاعرها وله جاذبيه اخاذة صمته مليء بالمعاني والغموض، تدخل القلوب بسرعة البرق قليلة الكلام كثيرة الصم





برج الدلو بعد تغيير الأبراج الفلكية





تم تعديل برج الدلو الذي كان يستمر من 21/1 إلى 19/2 إلى ليتم تحويل أصحاب برج الحوت إلى برج الدلو ليتم تحويل أصحاب برج الدلو إلى برج الجدى





ومن صفات برج الدلو تمتعه بشخصية مستقلة، فلا يستطيع أحد فرض رأيه عليه، كما أنه شخص مبتكر ومتحرر لا يفضل الحياة المليئة بالقيود فهم يعشقون الحرية، كما أنه يميل دائما إلى المرح مع الأصدقاء









برج الجدى بعد تغيير الأبراج





تم تعديل برج الجدى الذي كان يستمر من 22/12 إلى 20/1 إلى 17 ديسمبر إلى 20 يناير ليتم تحويل أصحاب برج الجدى إلى برج القوس