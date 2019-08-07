رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

نفى رمضان صبحي، نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، ما تحدث عنه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن التفاوض معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للانضمام إلي الفريق الأبيض.





وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية له: "علاقتي بالأهلي لن يدخل بينها أي شخص.. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات".





وأضاف رمضان صبحي:"عدت للأهلي برغبتي وسعيد بذلك لحاجة النادي لي ومن قبلها حاجتي له".



