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رياضة

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:13 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
نور عادل
نفى رمضان صبحي، نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، ما تحدث عنه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن التفاوض معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للانضمام إلي الفريق الأبيض.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية له: "علاقتي بالأهلي لن يدخل بينها أي شخص.. أحترم الزمالك ولكن لم تكن هناك مفاوضات".

وأضاف رمضان صبحي:"عدت للأهلي برغبتي وسعيد بذلك لحاجة النادي لي ومن قبلها حاجتي له".

وتجدر الإشارة إلي أن المستشار مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك، كان قد أكد أن نجله أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، قد عقد جلسة مع رمضان صبحي، وكان قادرًا على خطفه من النادي الأهلي.

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