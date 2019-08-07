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رياضة

أخبار الرياضة.. موعد الإعلان عن مدرب الزمالك.. مفاوضات الأبيض مع رمضان صبحي.. حقيقة رحيل لاسارتي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:37 ص
نور عادل
رمضان صبحي
رمضان صبحي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية وجاءت كالتالي :


حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي والعودة لـ الدوري التشيلي
كشف نادي يونيفرسيداد بطل تشيلي، حقيقة التفاوض مع المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي لفريق الأهلي المصري، من أجل ترك الفريق الأحمر والعودة إلى تشيلي... لمطالعة التفاصيل

وائل جمعة يختار خليفته في الملاعب.. ويحدد ما ينقص الجيل الحالي
تحدث وائل جمعة مدافع الأهلي السابق عما ينقص الجيل الحالي من الفريق الأول بالنادي الاهلي لمقارنته بجيله... لمطالعة التفاصيل

رمضان صبحي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك
نفى رمضان صبحي، نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، ما تحدث عنه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن التفاوض معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للانضمام الي الفريق الابيض... لمطالعة التفاصيل.

مرتضى منصور يكشف عن كواليس وموعد التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد عقب رحيل خالد جلال... لمطالعة التفاصيل

اهتمامات تركية.. محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال
دخل المحترف الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق ارسنال الانجليزي، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي، وذلك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية...لمطالعة التفاصيل

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