ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب البريكست.. الشارع البريطاني يواجه خطرا كبيرا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:16 ص
السلطات البريطانية
السلطات البريطانية
شريف سيد
أكد مدير جهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يعرضها لخطر كبير، بسبب منع بيانات المجرمين في أوروبا عن الشرطة البريطانية، الخاصة بسلسلة الجرائم وتهديد حياة الأشخاص، وأمن البلاد بداية من 31 أكتوبر المقبل. 

وقال مدير الجهاز نيل باسو، في تصريحات إلى صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: إنه بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستفقد الشرطة كافة البيانات من نظام معلومات شينجن، إضافة إلى سجل أسماء المسافرين والمجرمين الخطر المطلوب القبض عليهم. 

وأضاف: "هذا الأمر خطر للغاية، حيث يمكن لهؤلاء المجرمين القدوم إلى بلادنا وارتكاب جرائم خطرة، دون أن نعرف أي تفاصيل عنهم، ما يعرض بلادنا للخطر". 

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن عن خروجه من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل، حتى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ترشيحاتنا

فضيحة.. تويتر تستغل بيانات المستخدمين من أجل الدعاية

كل ما تريد معرفته عن فضل الاضحية وشروطها وأحكامها

اهتمامات تركية.. محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

بـ السيلفي.. طريقة جديدة لقياس ضغط الدم باستخدام صورة شخصية

أخبار التوك شو.. محمد صلاح يتبرع لـ معهد الأورام بـ 3 ملايين دولار.. وأول تعليق من صاحبة الصورة المأساوية في الانفجار

بعد تقبيلها لـ محمد رمضان أمام الجميع.. تعرف على هذه الفتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار