بسبب البريكست.. الشارع البريطاني يواجه خطرا كبيرا

أكد مدير جهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يعرضها لخطر كبير، بسبب منع بيانات المجرمين في أوروبا عن الشرطة البريطانية، الخاصة بسلسلة الجرائم وتهديد حياة الأشخاص، وأمن البلاد بداية من 31 أكتوبر المقبل.





وقال مدير الجهاز نيل باسو، في تصريحات إلى صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: إنه بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق ستفقد الشرطة كافة البيانات من نظام معلومات شينجن، إضافة إلى سجل أسماء المسافرين والمجرمين الخطر المطلوب القبض عليهم.





وأضاف: "هذا الأمر خطر للغاية، حيث يمكن لهؤلاء المجرمين القدوم إلى بلادنا وارتكاب جرائم خطرة، دون أن نعرف أي تفاصيل عنهم، ما يعرض بلادنا للخطر".



