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منوعات

الأولى من نوعها.. Facebook ترفع دعوى قضائية ضد مطوري التطبيقات

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:05 م
شركة فيسبوك ترفع
شركة فيسبوك ترفع دعوى قضائية ضد مطوري التطبيقات
شيماء عبد المنعم
أقام عملاق التواصل الاجتماعى فيسبوك "Facebook"، دعوى قضائية ضد اثنين من مطوري التطبيقات، استخدموا أسلوبا تقنيا للتحايل على فيسبوك لجني آلاف الدولارات من أموال الإعلانات، وذلك للمرة الأولى من نوعها.

ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، فإن الشركتين محل الدعوى هما شركة LionMobi ومقرها هونج كونج وJediMobi ومقرها سنغافورة، قامتا بتثبيت برامج ضارة على هواتف المستخدمين بهدف خلق ضغطات Clicks زائفة على الإعلانات.

وباستخدم أسلوب "Clicks Injection" يتم الاعتماد على خلق ضغطات افتراضية مزيفة على الإعلانات التي تظهر أمام المستخدمين على Facebook. 

ويتيح فيسبوك Facebook لمعلنيه استضافة إعلاناتهم على تطبيقات المحمول المشاركة، والتي يحصل مطوروها على مدفوعات إذا ضغط المستخدم "Clicks" عليها.

وحصل مطورو هذه التطبيقات على أكثر من 207 ملايين عملية تثبيت حتى الآن، ولا تزال هذه التطبيقات موجودة في متجر تطبيقات جوجل بلاي.

ووصفت شركة فيسبوك Facebook الدعوى القضائية بأنها الأولى من نوعها ضد هذه الممارسات، والتى قام مطوروا التطبيقات من خلالها بانتهاك سياسة الإعلان الخاصة بمنصتها.

واتخذت شركة جوجل "Google" إجراءات متزايدة ضد بعض التطبيقات على متجر بلاي في أكتوبر الماضي، حيث أزالت جوجل "Google" أكثر من 30 تطبيقًا يستخدم مخططات احتيالية للاحتيال على المستخدمين باستخدام الإعلانات، والتي تم إبلاغ الشركة بها عقب تحقيق نشرته "BuzzFeed News".

وأعلنت شركة فيسبوك Facebook أنها قامت بتعويض المعلنين المتضررين من عملية الإحتيال، وحظر المطورين من منصتها.

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