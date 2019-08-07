الموجة 13.. إزالة 3920 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 3920 حالة خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب".





وأضاف المحافظ أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 5/8 إزالة واسترداد 3920 حالة تعد، منها 2511 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 333985.5 متر مربع، و1409 حالة إزالات زراعية على مساحة 81814.54 فدان.



