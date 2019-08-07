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محافظات

الموجة 13.. إزالة 3920 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:06 م
لموجة 13
لموجة 13
أيمن رياض
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 3920 حالة خلال تنفيذ الموجة الثالثة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب".

وأضاف المحافظ أنه تم خلال الفترة من 24/7 وحتى 5/8 إزالة واسترداد 3920 حالة تعد، منها 2511 إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 333985.5 متر مربع، و1409 حالة إزالات زراعية على مساحة 81814.54 فدان.

وأشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

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