حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الحرية مركز أبو المطامير على مدار يومين ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.





وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة توقيع الكشف الطبي على 1680 مريضا من خلال عدد 8 عيادات متنقلة بالإضافة إلى تحويل عدد 29 من المرضى للمركز والمستشفيات التابعة وبلغ إجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1550 وعدد التقارير الطبية 27 تقريرا .





واشار وكيل صحة البحيرة الى إجراء تحاليل طبية وطفيليات لعدد 360 حالة، والكشف المبكر لأورام الثدي والتوعية الصحية لعدد 120 حالة، من خلال معامل الدم والطفيليات والموجات الصوتية لعدد 36 حالة، وخلع الأسنان لعدد 28 حالة بالإضافة إلى التثقيف الصحي والإستبيان لعدد 331 حالة.



