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حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:28 م
لكشف على 1680 مريض
لكشف على 1680 مريض بقافلة علاجية مجانية بإحدى القرى المحرومة
جمالات الدمنهورى
نفذت  مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الحرية مركز أبو المطامير على مدار يومين ذلك في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

وأكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة توقيع الكشف الطبي على 1680 مريضا من خلال عدد 8 عيادات متنقلة بالإضافة إلى تحويل عدد 29 من المرضى للمركز والمستشفيات التابعة وبلغ إجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1550 وعدد التقارير الطبية 27 تقريرا .

واشار وكيل صحة البحيرة الى إجراء تحاليل طبية وطفيليات لعدد  360 حالة، والكشف المبكر لأورام الثدي والتوعية الصحية لعدد 120 حالة، من خلال معامل الدم والطفيليات والموجات الصوتية لعدد 36 حالة، وخلع الأسنان لعدد 28 حالة بالإضافة إلى التثقيف الصحي والإستبيان لعدد 331 حالة. 

وأضاف أنه تم الكشف علي المترددين للعيادات في التخصصات المختلفة (باطنة 334 حالة - جراحة عامة 187 حالة -  أطفال 389 حالة - مسالك بولية 25 حالة -  عظام  176 حالة -  أنف وأذن 101 حالة -  جلدية 38 حالة - رمد 44 حالة -  جراحة فم وأسنان 93 حالة).
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور
حياة كريمة.. الكشف على 1680 مريضا بقافلة علاجية مجانية بإحدى قرى البحيرة.. صور

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