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تشغيلات مغشوشة..الصحة تحذر من تناول صنفين من دواء السرطان ..مستند

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:00 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية،لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من بعض التشغيلات لصنفين من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.


وأوضحت الادارة ان الدواء الاأول يحمل اسم «بريجيتا 240 مليجرام» والتشغيلات التى تحمل أرقام«H022B03-H0304B04»،والمستحضر الثاني يحمل اسم »أڤستين» تشغيلة رقم «B7254B01».


وأوضحت الإدارة فى منشورها، إن الشركة صاحبة المستحضر أفادت بأن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصري، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.

وأرسلت المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية.
تشغيلات مغشوشة..الصحة تحذر من تناول صنفين من دواء السرطان ..مستند

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