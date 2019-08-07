ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يخاطب الأفرع لتوثيق عقود المدربين والإداريين

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:03 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسرى غازى

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لجميع فروعه لاخطار الأندية التابعه لكل فرع، بضرورة توثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديري الكرة بالاتحاد ليتثنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020، على أن يكون رسم توثيق العقد هو نسبة 3% من القيمة السنوية للتعاقد تسدد بخزينة الاتحاد عند التوثيق.

وسيتم تشكيل لجنة لشئون المدربين تتولى النظر في أي منازعات خاصة بالمدربين.

ولن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي وتم فسخ التعاقد من جانبه بالتعاقد في نفس الموسم مع ناد آخر في المسابقة ذاتها، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا كان فسخ العقد من جانب النادي الذي كان يعمل به.

كما سيتم دراسة التأمين الكامل على جميع المدربين الموثق عقودهم بالاتحاد، وسيتم اخطار الأندية بلائحة المدربين ولن يسمح باستخراج البطاقة المعتمدة بدخول الملاعب إلا لمن تم توثيق عقده.

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. وزير الداخلية الإسرائيلي يمنح فلسطينيا الإقامة الدائمة في تل أبيب

قيد التحقيقات.. 9 حكام يدلون بأقوالهم فى اتهامات فيسبوك.. صور

يتراجع لـ 14.5 جنيه.. خبير يتوقع انخفاض الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

حاول التخلص من حياته 5 مرات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت عن شاب المرج المنتحر

اكتشاف جديد.. الملكة كليوباترا استخدمت برفان ماركة Chanel

أصالة تشبه نفسها بـ محمد صلاح .. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب