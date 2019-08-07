‎غدا.. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا وجدة السعودي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء غد الخميس مع فريق جدة السعودي، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية في الفترة المقبلة.



ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان من عدد المباريات الودية بشكل كبير في تلك الفترة، للارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين، في ظل الخطة الموضوعة.



وكان الفريق خاض عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية أهمها أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، و الباطن السعودي، و منتخب السودان الأوليمبي ونجران السعودي، وانتهت جميعها بالتعادل.‎