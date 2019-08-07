ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‎غدا.. مباراة ودية بين سيراميكا كليوباترا وجدة السعودي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:42 م
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مباراة ودية مساء غد الخميس مع فريق جدة السعودي، في إطار استعدادات الفريق لانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثانية في الفترة المقبلة.

ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان من عدد المباريات الودية بشكل كبير في تلك الفترة، للارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين، في ظل الخطة الموضوعة.

وكان الفريق خاض عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية أهمها أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، و الباطن السعودي، و منتخب السودان الأوليمبي ونجران السعودي، وانتهت جميعها بالتعادل.‎

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيراميكا كليوباترا يخوض ٤ وديات في معسكر الإسماعيلية

سيراميكا كليوباترا يواجه منتخب السودان الأوليمبي وديا.. اليوم

سيراميكا كليوباترا يختتم معسكره بتعادل سلبي مع منتخب السودان

راحة 48 ساعة لـ لاعبي سيراميكا كليوباترا .. والفريق يستأنف تدريباته الأحد

هيثم شعبان يتحدث عن معسكر سيراميكا كليوباترا في الإسماعيلية والهدف منه

غدا.. سيراميكا كليوباترا يواجه نجران السعودي وديا

ترشيحاتنا

تعرف على الحدود الدنيا للكليات الأدبية في تنسيق المرحلة الثانية 2019 قبل بدء التحويلات

فيديوجراف| حتى لا تبطل أضحية العيد.. شروط تأكد من توافرها قبل الذبح

الطبيخ مدخلش بيتنا لسه.. حسن الرداد يسخر من زوجته إيمى سمير غانم

النني يستقر على الرحيل عن آرسنال.. ويحدد وجهته المقبلة

بعد انتشار جدول جديد للأبراج الفلكية.. تعرف على حقيقة إضافة برج حواء.. فيديو

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

استعدادا لـ دوري الليجا.. وصول لاعبي ريال مدريد إلى النمسا لخوض معسكر تدريبي.. صور

طريقة تنظيف الممبار.. 3 وصفات بـ غطاء زجاجة وكربونات وسفن اب