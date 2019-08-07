المسافرون على الخطوط الجوية البريطانية يعانون الفوضى بسبب عطل فني

اضطر الآلاف من ركاب الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) لتحمل إلغاء رحلات وتأخر أخرى والوقوف في طوابير طويلة في المطارات بعدما شهدت شركة الطيران ثالث عطل كبير في أنظمة الكمبيوتر خلال ما يزيد قليلا عن عامين.



وأعطال اليوم الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من مشاكل تعاني منها الشركة التي فرضت عليها غرامة 230 مليون دولار الشهر الماضي بسبب عملية اختراق واسعة النطاق لبيانات العملاء وتستعد لإضرابات محتملة بسبب نزاع على الأجور مع الطيارين العاملين بها.



واعتذرت الشركة لعملائها وقالت إن فريقها الفني يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وناشدت المسافرين على طائراتها الحضور إلى المطارات قبل موعد الرحلة بوقت كاف.



ووفقا للوحات المغادرة في مطاري هيثرو وجاتويك، فقد ألغيت أكثر من 60 رحلة جوية من وإلى المطارين وتأخر إقلاع أكثر من 100 رحلة. وبدأت المشاكل عندما حاول المسافرون التسجيل على أولى الرحلات خلال اليوم ولم تتمكن شركة الطيران من تحديد متى سيتم حل هذه المشاكل.



ولم تؤكد الخطوط الجوية البريطانية عدد الأشخاص الذين تضرروا، لكنها قالت إنها تعاني من "مشكلة في الأنظمة" تؤثر على إجراءات التسجيل وإقلاع الطائرات في مطارات هيثرو وجاتويك ولندن سيتي.



وواجه عملاء صعوبة في التسجيل على الإنترنت، في حين شكا آخرون من الجلوس داخل طائرات غير قادرة على الإقلاع لساعات. وشكا ركاب من أماكن بعيدة مثل اليابان والهند من تأخر الرحلات ومشاكل في التسجيل.



وحدث العطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في وقت يستعد فيه عشرات الآلاف من الأشخاص في بريطانيا للسفر لقضاء عطلة الصيف في أحد أكثر الأسابيع ازدحاما في السنة لمطارات البلاد.



وكانت الخطوط الجوية البريطانية اضطرت قبل ما يزيد على عام لإلغاء رحلات في مطار هيثرو، أكبر مطارات أوروبا، بسبب مشاكل في نظام لتكنولوجيا المعلومات تمدها به شركة أخرى. كما عانت من عطل كبير في نظام الكمبيوتر في مايو 2017 بسبب مشكلة تتعلق بالتيار الكهربائي وهو ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 75 ألف مسافر.



وتعهد أليكس كروز، الرئيس التنفيذي للشركة، بعد ذلك الحادث بأن تتخذ شركة الطيران خطوات لضمان عدم حدوث أعطال في نظام الكمبيوتر مرة أخرى.