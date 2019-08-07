شاهد .. مي نور الشريف تبهر متابعيها في إطلالة هادئة

نشرت الفنانة مي نور الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف صورة جدبة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تقضي عطلتها الصيفية .



وظهرت مي نور الشريف بإطلالة جذابة بعدما إرتدت جيبة قصيرة وتيشرت ابيض وحملت شنطة علي كتفها .



ولم تتكلف مي نور الشريف فى وضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي الميكب الخفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها .



يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017