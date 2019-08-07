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فن

شاهد .. مي نور الشريف تبهر متابعيها في إطلالة هادئة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:24 م
صدى البلد
مصطفى كرم
نشرت الفنانة مي نور الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف صورة جدبة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام وهي تقضي عطلتها الصيفية .

وظهرت مي نور الشريف بإطلالة جذابة بعدما إرتدت جيبة قصيرة وتيشرت ابيض وحملت شنطة علي كتفها .

ولم تتكلف مي نور الشريف فى وضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي الميكب الخفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها .

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي نور الشريف كانت مسلسل "اللهم إني صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، الذي عرض في شهر رمضان 2017

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