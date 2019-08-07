شراكة بين مايكروسوفت وسامسونج في الربط بين نظامي أندرويد وويندوز

تعمل كل من شركتي مايكروسوفت وسامسونج على تكوين شراكة أوثق لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد Android التي ستساعد على سد الفجوة بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، وفق ما ذكر موقع فيرج التقني.





ظهر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا على خشبة المسرح في حدث إطلاق هواتف سامسونج Galaxy Note 10، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة هي "فصل جديد من التزامنا طويل الأجل بتحسين الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الأجهزة المحمولة والكمبيوتر الشخصي."





تقوم شركة سامسونج بتجميع تطبيق مايكروسوفت يور فون على الهواتف، و تقوم سامسونج أيضًا بإنشاء دعم مزامنة OneDrive مباشرةً في تطبيق جالاري أندرويد ، والذي سيشاهد الصور متزامنة مباشرة مع خدمة التخزين السحابية.





ويقول شيلبا رانجاناثان، أحد مسئولي الشركة:"هذه بداية لتعاون رائع بين مايكروسوفت وسامسونج".



