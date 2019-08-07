ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شراكة بين مايكروسوفت وسامسونج في الربط بين نظامي أندرويد وويندوز

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:45 م
ربط بين أنظمة الشركتين
ربط بين أنظمة الشركتين ومنتجاتهما
محمد علي
تعمل كل من شركتي مايكروسوفت وسامسونج على تكوين شراكة أوثق لتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد Android التي ستساعد على سد الفجوة بين أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، وفق ما ذكر موقع فيرج التقني.

ظهر الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا على خشبة المسرح في حدث إطلاق هواتف سامسونج Galaxy Note 10، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة هي "فصل جديد من التزامنا طويل الأجل بتحسين الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الأجهزة المحمولة والكمبيوتر الشخصي."

تقوم شركة سامسونج بتجميع تطبيق مايكروسوفت يور فون على الهواتف، و تقوم سامسونج أيضًا بإنشاء دعم مزامنة OneDrive مباشرةً في تطبيق جالاري أندرويد ، والذي سيشاهد الصور متزامنة مباشرة مع خدمة التخزين السحابية.

ويقول شيلبا رانجاناثان، أحد مسئولي الشركة:"هذه بداية لتعاون رائع بين مايكروسوفت وسامسونج".

وتعمل تعمل وسامسونج أيضًا على تجديد واجهة DeX للسماح للمستخدمين بتوصيل Galaxy Note 10 بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows وإظهار نافذة بها جميع تطبيقات هاتفك التي يمكن الوصول إليها من جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاب توب من قماش وآخر بثلاث شاشات.. تنافس شركات الكمبيوتر المحمول يخلق جيلا جديدا ..صور وفيديو

بعد 3 أيام .. واتساب يختفي للأبد من بعض الهواتف لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد اقترابه من الزمالك.. 7 معلومات عن الصربي ميلوفيتش

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

مقتل مصري طعنا بـ إيطاليا

أحمد موسى ينعي الراحل عبد العظيم درويش

سقوط بالتلاتة.. المقاصة بقيادة ميدو يخسر أمام الرجاء المطروحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها

15 صورة تكشف عن أناقة شيماء سيف في عيد ميلادها

بـ فستان قصير مشجر.. منة فضالي تبهر متابعيها على إنستجرام