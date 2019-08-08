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رياضة

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:01 ص
الخطيب
الخطيب
عبدالحكيم أبوعلم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مطولًا بمقر النادي بالجزيرة، شهدت بدايته التقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث انفجار «معهد الأورام» الأليم، مع إصدار قرارٍ بفتح باب التبرع بالدم اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لأعضاء النادي، وجميع لاعبي الفرق الرياضية في حملة تشمل مقر النادي بـ«الجزيرة» و«مدينة نصر» و«الشيخ زايد»، من أجل تقديم كافة سبل الدعم لجميع المصابين من جراء الحادث الإرهابي الغاشم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي اعتماد عقد اللاعبة البرازيلية، باولا كاميلا، لتدعيم الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات.

ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي على توريد أجهزة جديدة لتطوير قطاع الكرة الطائرة، بحثًا عن مواصلة النجاحات على كافة الأصعدة المحلية والإفريقية، وبما يتناسب مع أحلام وطموحات أعضاء وجماهير النادي.

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