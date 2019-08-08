محمد رمضان يتكفل بمصاريف علاج فتاة.. تفاصيل

في لفتة إنسانية مليئة بالخير، أعلن الفنان محمد رمضان تكفله بمصاريف علاج فتاة طلبت مساعدته، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وعلقت فتاة تدعى ميرال على صورة نشرها الأسطورة وكتبت "انا مريضة وأود العلاج بالخارج لو تقدر تساعديني"، ورد عليها محمد رمضان، "ابعتيلي ايه المطلوب والبيانات الكاملة على الخاص".





وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم محمد رمضان بمبادرة مساعدة فقام من قبل بالتبرع لشاب بمبلغ مادي لكي يساعده في تكاليف زواجه.





يشار إلى أن محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 16 أغسطس المقبل.



