بعد حفلة ناجحة.. إليسا عبر تويتر: شكرا تونس

أنهت الفنانة إليسا منذ قليل حفلها بتونس الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي وسط حضور جماهيري كبير.





ووجهت الفنانة إليسا رسالة قوية للجمهور التونسي قالت فيها "يا له من جمهور يا له من حشد جماهيري يا له من حفل .. شكرا لكم على ليلى لا تنسي شكرا لكم التونسيين احبكم ..شكرا تونس".





وتحيي الفنانة إليسا حفلًا غنائيًا آخر اليوم الخميس في مهرجان قابس الدولي، وحفلًا في مهرجان قفصة الدولي يوم الجمعة المقبل.





وكانت الفنانة إليسا طرحت مؤخرًا أغنية "قبل اي حد تاني" لصالح احدى شركات الاتصالات الكبرى، وهي من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع علي فتح الله.